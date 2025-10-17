ATP Finals: Zwei Legendengruppen und ein Dress Code

Zwei Dinge stehen für die AP Finals 2025 in Turin schon fest: Die Namen der beiden Gruppen und die Kleidervorschriften für die Teilnehmer.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 18:30 Uhr

© Getty Images Zwei Legenden des Tennissports: Björn Borg und Jimmy Connors

Björn Borg und Jimmy Connors haben ihren Ehrenplatz in der Gilde der Tennislegenden sicher, beim Saisonabschlussturnier der ATP-Saison haben die beiden indes keine Rekorde aufgestellt. Wiewohl sowohl Borg (1979 und 1980) wie auch Connors (1977 - im Finale gegen Borg) das damals „Masters Cup“ genannte Event im Madison Square Garden in New York City für sich entscheiden konnten.

Der ATP-Zirkus ist längst weiter gezogen, einmal noch wird der letzte große Titel auf der Tour in Turin vergeben, ab dem kommenden Jahr übernimmt dann Mailand als Austragungsort. Aber Björn Borg und Jimmy Connors werden in diesem November in Norditalien auch präsent sein. Vielleicht sogar persönlich, ganz sicher aber als Namenspatrone der beiden Gruppen, in die die Spieler eingeteilt werden.

Sinner als Titelverteidiger am Start

Fix ist dabei schon, dass Carlos Alcaraz in die Gruppe Jimmy Connors kommt, Titelverteidiger Jannik Sinner in die Gruppe Björn Borg. Der Rest der sechs Finalisten wird dann zugelost, immer pärchenweise, man kennt das ja.

Entschieden ist dagegen schon, wie sich die Finalisten bei offiziellen Anlässen rund um die Finals präsentieren sollen: nämlich in dunklen blauen Anzügen mit einem weißen Hemd und braunen Schuhen. Da waren der ATP einige der Auftritte in jüngerer Vergangenheit wahrscheinlich doch ein bisschen zu leger …

