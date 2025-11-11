ATP Finals: Zweite Pleite für Krawietz/Pütz - Titelverteidiger schon raus

Zwei Spiele, zwei Niederlagen und keine Chance mehr auf das Halbfinale: Die Titelverteidiger-Mission von Kevin Krawietz und Tim Pütz bei den ATP Finals ist gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 19:40 Uhr

Gegen das topgesetzte britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool verlor das deutsche Spitzendoppel eine am Ende einseitige Partie mit 6:7 (9:11), 2:6.

Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz sich überraschend als erstes deutsches Doppel in der Geschichte den Turniersieg geschnappt und ihren größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Doch nach der knappen Auftaktniederlage gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) lief es auch gegen Cash/Glasspool nicht rund.

Trotz guter Chancen schenkten die beiden den Satzgewinn im Tiebreak des ersten Durchgangs regelrecht her. Zwei frühe Breaks zu Beginn des zweiten Satzes leiteten die Niederlage dann endgültig ein. Die Briten sicherten sich durch den Sieg die Spitzenposition in der Weltrangliste am Ende des Jahres - unabhängig vom weiteren Turnierverlauf.

Krawitz/Pütz müssen noch im Davis Cup ran

Das abschließende Gruppenspiel gegen das italienische Duo Simone Bolelli/Andrea Vavassori ist somit sportlich unbedeutend für die Titelverteidiger. Im Anschluss geht es für Krawietz und Pütz dann in Richtung Bologna weiter. Dort wollen sie bei der Endrunde des Davis Cups mit dem deutschen Team, dem wohl auch Alexander Zverev angehören wird, den ersten Titel seit 1993 holen.

Das Viertelfinale gegen Argentinien steigt am Donnerstag.

