ATP Florenz: Agassi-Verschnitt kurz vor dem ersten Titel

Jeffrey John Wolf spielt heute in Florenz im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers gegen Félix Auger-Aliassime. Der US-Amerikaner hat sich langsam, aber beharrlich hoch gearbeitet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 06:44 Uhr

© Getty Images Nein, diese Frisur bietet John Jeffrey Wolf aktuell nicht mehr an

Vor zwei Jahren hat der ehemalige Ausrüster von Andre Agassi für die US Open seinen Spielern eine Vintage-Edition verordnet, die etwa von Denis Shapovalov mit großer Freude und Würde getragen wurde. Für Jeffrey John Wolf brauchte es eine Zeit lang keine Anregungen einer Bekleidungsfirma, um seinen inneren Agassi zu channeln: Der Vokuhila hat gesessen wie bei Andre in dessen ganz wilden Jahren.

Mittlerweile hat J.J. sich einen saloppen Kurzhaarschnitt gegönnt. Andererseits aber etwas gewagt, was sich nicht einmal Andre Agassi zuschulden hat kommen lassen: Wolf tritt gerne in ärmellosen Shirts an. Das haben Rafael Nadal und Alexander Zverev zwar auch schon gemacht - diese beiden reisen allerdings als Musterathleten durch die Tenniswelt. Jeffrey John Wolf dagegen hat in physischer Sicht noch Luft nach oben.

Thiem schlägt Wolf in Winston-Salem

Spielerisch läuft es aber ziemlich rund für den 23-Jährigen aus Cincinnati. Den ersten Teil der Saison hat Wolf noch hauptsächlich auf der Challenger-Tour verbracht, konnte sich in Acapulco, Indian Wells und Miami aber nicht nur qualifizieren, sondern danach auch noch eine Runde gewinnen. Dasselbe gelang ihm im Sommer in Washington, in Winston-Salem durfte auch Dominic Thiem mit Wolf Bekanntschaft machen. Der Österreicher setzte sich erst im Tiebreak des dritten Satzes durch.

In der laufenden Woche in Florenz steht Wolf nun also vor dem ersten ganz großen Coup. Der Erfolg im Halbfinale gegen Mikael Ymer war da gar nicht das herausragende Ergebnis, eher schon die Siege gegen Maxime Cressy im Achtelfinale und jener danach gegen Alexandr Bublik. In den Live-Rankings hat sich Wolf bereits auf Position 59 vorgeschoben, das wird ihm in Zukunft einige Qualifikations-Mühlen ersparen. Sollte es in Florenz tatsächlich mit dem ersten Tour-Titel klappen, ginge es sogar hoch auf Platz 51.

Im Endspiel wartet heute aber noch einmal eine richtig hohe Hürde: Félix Auger-Aliassime, der als Turnierfavorit in Florenz gestartet ist. Und dieser Rolle am Samstagabend gegen einen leicht verletzten Lorenzo Musetti beim 6:2 und 6:3 souverän gerecht wurde. Natürlich wrd Wolf als großer Underdog gegen den Kanadier in die Partie gehen. Andererseits: Auger-Aliassime stand bislang zehn Mal im Endspiel eines ATP-Tour-Events. Und konnte nur eines davon gewinnen: Zu Beginn des Jahres in Rotterdam.

