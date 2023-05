ATP Genf: Alexander Zverev - 2019 hat die Spielpraxis nicht geschadet

Alexander Zverev tritt in der kommenden Woche beim ATP-Tour-250-Turnier in genf an. 2019 hat er diese Veranstaltung gewonnen. Und danach in Roland Garros sehr ordentlich gespielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2023, 03:37 Uhr

Alexander Zverev 2019 bei den French Open

Ob man in der Woche vor einem Grand-Slam-Turnier antritt, ist für die Favoriten zumeist auch eine philosophische Frage. Und meistens fällt die Antwort auf diese Frage negativ. Schließlich möchte man sich ja auf die Gegebenheiten vor Ort in Melbourne, Paris, London oder New York einstellen. Ausnahmen gibt es immer mal wieder. Dominic Thiem etwa hat in Lyon aufgeschlagen, was ihm einerseits etwa 2018 den Titel und also Selbstvertrauen eingebracht hat. Ein positiver Nebeneffekt war allerdings auch: Wer in Lyon oder Genf noch Tennis spielt, muss seinen Medienverpflichtungen in Roland Garros nicht nachkommen.

Nun schreiben wir 2023. Und Alexander Zverev wird bei allem nötigen Respekt nicht als einer der Topfavoriten am Bois de Boulogne einreiten. Aber vielleicht, wie schon 2019, als Sieger von Genf. Damals, ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, mühte sich Zverev nach einem mühelosen Auftakterfolg gegen Ernests Gulbis durch drei Drei-Satz-Partien, gewann das Tiebreak des dritten Finalsatzes gegen Nicolas Jarry mit 10:8.

Zverev 2019 im Viertelfinale von Roland Garros ausgeschieden

Hat es Zverev in Hinblick auf die Frnech Open vor vier Jahren geschadet? Wie man´s nimmt. In Rund eins musste Zverev in Paris gegen John Millman über die volle Distanz gehen, in Runde drei gegen Dusan Lajovic gleich noch einmal. Das Aus kam dann im Viertelfinale gegen Novak Djokovic. das hätte immer und unter allen möglichen Umständen passieren können.

Alexander Zverev ist aber nicht der einzige Topspieler, der in der kommenden Woche noch schnell eine einigermaßen passable Form für das zweite Major des Jahres finden möchte: Denn in Lyon schlägt auch Félix Auger-Aliassime auf. Der Kanadier braucht Siege ebenso dringend wie Zverev.