ATP Genf: Casper Ruud gewinnt Finale gegen Denis Shapovalov

Casper Ruud hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Genf seinen zweiten Karriere-Titel geholt. Der Norweger besiegte im Endspiel Denis Shapovalov aus Kanada mit 7:6 (6) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 17:52 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Casper Ruud hat in Genf seine gute Form bestätigt

Die Nummer eins des ATP-Tour-250-Turniers in Genf hatte sich in Person von Roger Federer schon bei seinem ersten Auftritt verabschiedet, also haben sich den Titel die Nummern zwei und drei untereinander ausgemacht. UNd am Ende war es Casper Ruud, der sich in einem spielerisch sehr guten Endspiel gegen Denis Shapovalov mit 7:6 (6) und 6:4 behaupten konnte. Für Ruud war es der zweite Titel nach Buenos Aires 2020. Shapovalov, der vor wenigen Tagen in Rom Rafael Nadal am Rand einer Niederlage hatte, bleibt bis auf weiteres bei einem Karriere-Triumph stehen. Diesen holte der Kanadier 2019 in der Halle in Stockholm.

Nach dem ausgeglichenen ersten Satz entschied sich die Partie letztlich im fünften Spiel von Durchgang zwei: Da konnte Shapovalov zunächst drei Breakbälle abwehren, ehe Ruud doch noch das Break zum 3:2 schaffte. Danach gelang es Shapovalov nicht mehr, an seinen Gegner heranzukommen. Casper Ruud kann damit mit breiter Brust zu den French Open nach Paris fahren: Zuvor hatte er bei den Turnieren in Monte Carlo, München und Madrid jeweils das Halbfinale erreicht.

Zuvor hatten sich John Peers und Michael Venus den Doppel-Titel geholt. Die beiden Veteranen besiegten mit Simone Bolelli und Maximo Gonzalez im Endspiel zwei Spieler, die ebenfalls bereits einige Jahre Tour-Erfahrung mitbringen.

Hier das Einzel-Tableau in Genf