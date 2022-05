ATP Genf: Casper Ruud und Reilly Opelka fixieren Top-Halbfinale

Mit Casper Ruud und Reilly Opelka stehen die Nummern zwei und vier beim ATP-World-Tour-250-Event in Genf im Halbfinale und treffen dort aufeinander.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.05.2022, 17:31 Uhr

© Getty Images Casper Ruud steht beim ATP-Sandplatz-Turnier in Genf im Halbfinale und trifft dort auf den US-Amerikaner Reilly Opelka

Die Tennisfans in Genf dürfen sich auf einen hochkarätiges Halbfinale freuen: Casper Ruud und Reilly Opelka haben beim ATP-Sandplatz-Turnier in der Südwestschweiz ihre Viertelfinalpartien gewonnen. Der Norweger besiegte in einer durchaus spannenden Zweisatz-Partie den Australier Thanasi Kokkinakis mit 6:4, 7:6 (3) und steht damit in seinem vierten Halbfinale in dieser Saison (nach Buenos Aires, Miami und Rom).

Ruud klarer Favorit im Semifinale

Bereits zuvor hatte der US-Amerikaner Reilly Opelka sein Viertelfinale für sich entschieden. Der Aufschlag-Hühne aus dem Bundesstaat Michigan, im französischen Teil der Schweiz an vier gesetzt, bezwang den Niederländer Tallon Griekspoor nach etwas mehr als eineinhalb Stunden 6:4, 3:6, 6:3. Opelka hat in der aktuellen Saison bereits das Sandplatz-Turnier in Houston für sich entschieden. Im Head-to-head der beiden Semifinalisten steht es klar 3:0 für den Skandinavier.

Die andere Halbfinal-Paarung wird erst am Abend ermittelt. Dazu treffen im Viertelfinale zunächst der Franzose Richard Gasquet und der Pole Kamil Majchrzak aufeinander, bevor es der Russe Ilya Ivashka mit dem Portugiesen Joao Sousa zu tun bekommt.

