ATP Genf: Hanfmann siegt gegen Murray nach Abbruch am Vortag

Yannick Hanfmann hat in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Genf gegen Andy Murray 7:5, 6:2 gewonnen und trifft nun auf Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 13:29 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann konnte sich in Genf gegen Any Murray durchsetzen.

Das Match verlief anfangs ausgeglichen, Hanfmann kam dann beim 4:4 zu zwei Breakchancen, die Murray vereitelte. Beim 5:5 aber dann schlug der Karlsruher mit einem Vorhand-Winner beim Return zu - zu null. Und servierte anschließend ebenfalls ohne Punktverlust durch zum Satzgewinn (am Ende waren es zwölf Punkte in Folge).

Im zweiten Durchgang dann war Hanfmann der klar bessere Spieler, zwei Breaks zum 2:1 und 4:1 schienen die Vorentscheidung - dann tröpfelte es. Murray pochte schnell auf einen Abbruch, Hanfmann hätte gerne noch fortgesetzt; der stärker werdende Regen sorgte dann selbst für die Entscheidung zum Abbruch. Am heutigen Mittiga wurde die Partie dann fortgesetzt und Yannick Hanfmann ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Hanfmann fordert nun Novak Djokovic

Nach seiner Knöchelverletzung im März haben nicht viele damit gerechnet, dass Andy Murray in diesem Jahr auf dem Sand Matches spielen wird. Doch in Genf kehrt der Brite nun auf die ATP Tour zurück, nachdem der 37-Jährige vergangene Woche bereits auf der Challenger Tour im Einsatz war-

Bereits am Montag scheiterte Daniel Altmaier in der ersten Runde gegen den Spanier Roberto Carballes Baena in zwei Sätzen. Auf Hanfmann wartet in der nächsten Runde nun Novak Djokovic, der mit seiner Teilnahme in Genf noch kurz vor Roland-Garros notwendige Matchpraxis sammeln will und in der ersten Runde die Vorzüge eines Freiloses genießen darf.

Hier das Einzel-Tableau in Genf.