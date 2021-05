ATP Genf: Roger Federer trifft zum Auftakt auf Pablo Andujar oder Jordan Thompson

Roger Federer bekommt es zum Auftakt des ATP-250-Turniers von Genf mit Pablo Andujar oder Jordan Thompson zu tun. Erster gesetzter Gegner könnte im Viertelfinale Cristian Garin sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 20:52 Uhr

Sein Comeback im März in Doha war Roger Federer nicht sonderlich gut geglückt, im Viertelfinale setzte es für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger gegen Nikoloz Basilashvili das Aus. Anschließend verzichtete der Schweizer auf die nächsten Turniere, um seinen Trainingsrückstand aufzuholen. In Genf kehrt Federer nun aber auf die Tour zurück.

Die Nummer eins des Events genießt beim ATP-250-Sandplatzturnier wie alle vier topgesetzten Spieler zunächst ein Freilos und trifft in Runde zwei auf Pablo Andujar oder Jordan Thompson. Federer bestritt bislang gegen keinen der beiden Akteure ein Match.

Danach könnte der 39-Jährige auf den an Position fünf gesetzten Cristian Garin treffen. Der Chilene fühlt sich auf Sand äußerst wohl und stellte dies zuletzt mit einem Sieg über Daniil Medvedev in Madrid und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug unter Beweis. Sollte Federer gar der Sprung ins Halbfinale gelingen, ist Casper Ruud der plangemäße Gegner des Weltranglistenachten.

An Position zwei gesetzt ist in Genf indes Denis Shapovalov. Der Kanadier, der in Rom gegen Rafael Nadal kurz vor dem Erfolg stand, könnte es aber bereits im Viertelfinale mit Fabio Fognini zu tun bekommen. Weitere gesetzte Spieler in der unteren Hälfte sind Grigor Dimitrov und Adrian Mannarino.

Das Einzel-Tableau im Überblick