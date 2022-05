ATP Genf: Stan Wawrinka zieht verletzt raus - French Open in Gefahr?

Stan Wawrinka ist erst vor wenigen Wochen nach langer Verletzungspause auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Nun hat sich der Schweizer im Vorfeld des ATP-250-Events von Genf erneut verletzt. Sind dadurch die French Open in Gefahr?

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.05.2022, 17:51 Uhr

Stan Wawrinka wird in Genf fehlen

Eigentlich hatte es für Stan Wawrinka richtig gut ausgesehen. Beim ATP-Masters-1000-Event von Rom feierte der 37-Jährige mit Siegen über Reilly Opelka und Laslo Djere die ersten beiden Erfolge seit seiner monatelangen Verletzungspause. In der Woche vor den French Open wäre beim ATP-250-Event von Genf, in der Heimat Wawrinkas, der Feinschliff für das Grand-Slam-Turnier in Paris im Fokus gestanden.

Daraus wird nun aber nichts, kurz vor dem Start des Turniers wurde bekannt, dass Wawrinka in Genf nicht an den Start gehen wird können. "Leider ist er verletzt. Das passiert", sagte Turnierdirektor Thierry Grin gegenüber der "AFP". "Es ist eine Enttäuschung. Wir sind in der Schweiz, er hat das Turnier zweimal gewonnen, er war drei Jahre lang der Botschafter", zeigten sich die Veranstalter enttäuscht.

Nichts Genaueres über Verletzung Wawrinkas

Genaueres zur Ursache von Wawrinkas Absage war von Grin jedoch nicht zu erfahren - und damit auch nicht, inwieweit ein Antreten des dreifachen Grand-Slam-Siegers bei den French Open gefährdet sein könnte. Zuletzt hat der 37-Jährige aufgrund zweier Operationen am Fuß über ein Jahr pausieren müssen - und wie Dominic Thiem beim ATP-Challenger-Event von Marbella Ende März sein Comeback auf der ATP-Tour gegeben.

Aktuell ist "Stan the Man" nur noch auf Rang 361 in der ATP-Weltrangliste zu finden, konnte in dieser 2014 jedoch bis auf Platz drei vordringen. Drei Mal ist es dem Schweizer zudem gelungen, auf der größten Tennisbühne - bei den Grand Slams - in den Geschmack von Titelehren zu kommen. 2015 übrigens auch bei den French Open. Ob man den 37-Jährigen 2022 am Bois de Bolougne sehen wird, ist derzeit jedoch unklar.