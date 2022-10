ATP Gijon: Andrey Rublev fixiert Duell mit Thiem, Carreno Busta irre out

Andrey Rublev hat das Traum-Halbfinalduell beim ATP-250-Event von Gijon mit Dominic Thiem fixiert. Die Nummer zwei des Turniers Pablo Carreno Busta hingegen ist gescheitert. Und zwar hochdramatisch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.10.2022, 20:00 Uhr

Andrey Rublev steht beim ATP-250-Event von Gijon im Halbfinale

Es kommt also zum heiß-ersehnten Duell zwischen Dominic Thiem und der Nummer eins des Turniers, dem Weltranglistenneunten Andrey Rublev. Dieser zog Thiem am Freitagnachmittag mit einem über weite Strecken ungefährdeten Zweisatzerfolg über den US-Amerikaner Tommy Paul nach. Der Österreicher hatte zuvor ebenfalls klar in zwei Sätzen gegen die Nummer vier im Tableau, den Argentinier Francisco Cerundolo die Oberhand behalten. Es ist das zweite ATP-Semifinale der Saison für Thiem.

Andrey Rublev hingegen ist in dieser Saison bereits drei Mal auf ATP-Niveau in Titelehren gekommen. Der Russe triumphierte in Marseille, Dubai und Belgrad. Damit liegt der datiert der letzte Titelgewinn des Weltranglistenneunten jedoch bereits aus der Sandplatzsaison, damals überraschte der 25-Jährige Novak Djokovic beim ATP-250-Event in dessen Heimatstadt Belgrad. Vergangene Woche scheiterte Rublev knapp in der Vorschlussrunde von Astana.

Bitteres Aus für Carreno Busta

Gegen Tommy Paul jedenfalls unterstrich der 25-Jährige seine Titelambitionen in Gijon. Der Weltranglistenneunte nutzte in der Schlussphase des ersten Satzes eine kurze Schwächephase vom Aufschläger Paul eiskalt aus und stellte mit 7:5 auf 1:0-Sätze. Durchgang zwei ging dem Turnierfavoriten dann leichter von der Hand, Rublev behielt sicher mit 6:3 die Oberhand und löste nach knapp eineinhalb Stunden sein Ticket für die Vorschlussrunde.

Ebenfalls bereits im Halbfinale steht überraschend Arthur Rinderknech. Der Franzose lieferte sich ein denkwürdiges Battle mit der Nummer zwei des Turniers, dem Lokalmatadoren Pablo Carreno Busta. Und hatte nach Abwehr von sage und schreibe neun Matchbällen das bessere Ende für sich. Das Ergebnis in Zahlen: 4:6 , 6:3 und 7:6 (16!). Der Franzose wartet nun auf den Sieger im Duell zwischen Andy Murray und Sebastian Korda.