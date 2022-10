ATP Gijon: Duell mit Thiem rückt näher - Rublev schlägt Ivashka nach hartem Kampf

Der topgesetzte Andrey Rublev hat beim ATP-250-Turnier in Gijon nach einem Dreisatzsieg über Ilya Ivashka das Viertelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.10.2022, 20:22 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hatte zum Auftakt in Gijon hart zu kämpfen

Während Dominic Thiem am Donnerstag in Gijon einen spielfreien Tag genießen durfte, stieg mit Andrey Rublev die Nummer eins des Turniers ins Geschehen ein. Und der 24-Jährige, der zum Auftakt in den Genuss eines Freiloses gekommen war, musste gleich in einer ersten Partie hart kämpfen.

Gegen Ilya Ivashka stand der Erfolg des Weltranglistenneunten erst nach zwei Stunden und 27 Minuten fest, Rublev siegte letztlich mit 6:3, 5:7 und 6:4. Allerdings machte sich der Russe zwischenzeitlich selbst das Leben schwer, verspielte er im zweiten Durchgang doch einen Breakvorsprung.

Im Viertelfinale trifft Rublev auf Tommy Paul, danach könnte es zum Duell mit Thiem kommen. Der Österreicher trifft in der Runde der letzten acht im ersten Match des Tages (ab 12:00 Uhr) seinerseits auf Francisco Cerundolo - eine auf dem Papier durchaus machbare Aufgabe.

Am Donnerstag sicherte sich in Gijon auch Andy Murray sein Viertelfnaticket. Der dreifache Grand-Slam-Champion setzte sich gegen Pedro Cachin im Tiebreak des dritten Satzes durch. Er bekommt es nun mit Roberto Bautista Agut oder Sebastian Korda zu tun.

Das Einzel-Tableau in Gijon