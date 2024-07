ATP Gstaad: Berrettini entthront den Titelverteidiger, Wawrinka verliert zum Auftakt

Während sich Matteo Berrettini beim ATP-250-Turnier in Gstaad durch einen Zweisatzerfolg über Titelverteidiger Pedro Cachin für das Achtelfinale qualifizierte, kassierte Stan Wawrinka eine überraschende Erstrundenpleite.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 20:37 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini besiegte Pedro Cachin

Matteo Berrettini hat beim ATP-250-Turnier in Gsaad das Achtelfinale erreicht. Der Italiener gewann zum Auftakt des Sandplatzevents in der Schweiz gegen den Titelverteidiger Pedro Cachin mit 6:4 und 7:6 (2). “Ich bin froh, dass ich es geschafft habe und hoffe, dass ich in der nächsten Runde in Bestform sein werde", meinte Berrettini nach dem Match.

In der Runde der letzten 16 trifft Berrettini auf Daniel Elahi Galan. An das Turnier in Gstaad hat der Wimbledon-Finalist von 2021 gute Erinnerungen, konnte er dieses 2018 doch für sich entscheiden.

Aus Sicht der Schweizer Tennisfans verlief der Dienstag unterdessen nicht nach Wunsch. Nachdem sowohl Marc-Andreas Huesler (gegen Hamad Medjedovic) als auch Dominic Stricker (gegen Botic van de Zandschulp) bereits am Nachmittag verloren hatten, kassierte Stan Wawrinka am Abend eine bittere Niederlage. Der dreifache Grand-Slam-Sieger unterlag Lukas Klein mit 6:7 (4), 6:2 und 5:7.

Das Einzel-Tableau in Gstaad