ATP Gstaad: Daniel Altmaier vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream, Liveticker

Im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Gstaad kommt es zwischen Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann zu einem deutschen Duell. Das Match gibt es als dritte Partie nach 10:30 Uhr live auf Sky Tennis und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2023, 16:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann treffen im Achtelfinale von Gstaad aufeinander

Auf die deutschen Tennisfans wartet im Achtelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Gstaad ein kleiner Leckerbissen. Yannick Hanfmann - an vier gesetzt - trifft in einem innerdeutschen Duell auf Daniel Altmaier. Im Head-to-head der beiden führt der 24-jährige Kempener mit 1:0.

Altmaier vs. Hanfmann - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann ist als dritte Partie nach 10:30 Uhr (nicht vor 15 Uhr) angesetzt und gibt es live auf Sky Tennis, TennisTV sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad.