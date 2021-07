ATP Gstaad: Denis Shapovalov verliert gegen No-Name, Benoit Paire im Viertelfinale

Denis Shapovalov unterlag dem Weltranglisten-249. Vit Kopriva in der zweiten Runde des ATP-250-Turniers in Gstaad in drei Sätzen. Benoit Paire steht hingegen im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.07.2021, 20:04 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov musste sich in Gstaad früh verabschieden

Sensation in Gstaad: Wimbledon-Halbfinalist Denis Shapovalov musste sich in der zweiten Runde des ATP-250-Turniers in Gstaad dem Tschechen Vit Kopriva bei dessen Debüt auf der ATP-Tour mit 6:2, 3:6 und 2:6 geschlagen geben. Dem Weltranglistenzehnten unterliefen vor allem im zweiten und dritten Satz deutlich zu viele Fehler, folgerichtig musste sich der topgesetzte Kanadier früh aus dem Berner Oberland verabschieden.

Kopriva trifft in einem wahren Überraschung-Viertelfinale nun auf Mikael Ymer, der Feliciano Lopez nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 6:7 (6), 7:6 (7) und 6:4 besiegte.

Zudem durften am Donnerstag auch Casper Ruud und Benoit Paire über den Einzug in die Runde der letzten Acht jubeln: Der Norweger setzte sich gegen den Österreicher Dennis Novak in zwei Sätzen durch, der französische "Bad Boy" profitierte nach gewonnenem ersten Durchgang von der Aufgabe seines Gegners Tallon Griekspoor. Ruud und Paire treffen nun aufeinander.

In der unteren Tableauhälfte hatten schon am Mittwoch Hugo Gaston, Cristian Garin, Laslo Djere und Arthur Rinderknech ihren Platz im Viertelfinale gebucht.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad