ATP Gstaad: Dominic Thiem muss Punkte verteidigen

Für Dominic Thiem geht es in dieser Woche auf seinem Lieblingsbelag weiter. In der ersten Runde beim ATP-Turnier in Gstaad wartet heute der Franzose Alexandre Müller.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2023, 22:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem stand im letzten Jahr in Gstaad im Halbfinale.

Nach der knappen und dramatischen Auftakt-Niederlage in Wimbledon gegen Stefanos Tsitsipas, geht es ab dieser Woche wieder auf den Sandcourt. Mit Alexandre Müller wartet trifft Thiem auf einen Spieler, der seine größten Erfolge bisher ebenfalls auf dem Sand feiern konnte. Sicherlich also keine leichte Aufgabe für den ehemaligen Top10-Spieler.

Thiem droht Absturz aus Top100

Dominic Thiem hat beim 250-Event in der Schweiz durchaus Druck, denn im letzten Jahr erreichte der US-Open-Sieger von 2020 bei diesem Turnier das Halbfinale. Damit stehen in dieser Woche 90 Punkte auf dem Spiel, die verteidigt werden müssen. Eine Niederlage in der ersten Runde hätte also defintiv Folgen.

Würden die 90 Punkte komplett aus dem Ranking rausfallen, wäre der Absturz aus den Top100 sicher. Damit würde es für Thiem nicht nur schwieriger werden, um in solche Turniere wie in Gstaad direkt reinzukommen. Auch die direkte Qualifikation für die US Open würde auf dem Spiel stehen. Grund genug also, um in dieser Woche wieder erfolgreicher zu sein als zuletzt auf dem Rasen.