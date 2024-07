ATP Gstaad live: Dominic Thiem vs. Juan Pablo Varillas im Liveticker

Dominic Thiem trifft zum Auftakt des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad auf Juan Pablo Varillas. Das Match gibt es ab 15 Uhr live in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 15:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem trifft in Gstaad auf Juan Pablo Varillas

Gstaad, Dominic Thiem und Juan Pablo Varillas - da war doch was …? Richtig: 2022 standen sich die beiden in der Schwieizer Höhenlage schon einmal gegenüber, damals gewann Thiem gegen den Peruaner sicher mit 6:4 und 6:3. Es sollten zwei weitere Partien folgen: 2023 in Buenos Aires setzte sich Varillas ebenso in zwei Sätzen durch wie Thiem später im Jahr in Astana.

Die Ausgangslage vor dem Erstrunden-Match in Gstaad 2024 ist schwierig: Dominic Thiem hat seit seinem Aus in der Qualifikation bei den French Open gegen Otto Virtanen nur noch ein Match gespielt. Und dieses auf Mallorca gegen Gael Monfils auf Rasen verloren. Juan Pablo Varillas dagegen hat sich in Gstaad durch die Quali gekämpft - bringt also Matchpraxis mit.

Thiem vs. Varillas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Juan Pablo Varillas gibt es ab 15 Uhr live bei tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad