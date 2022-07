ATP Gstaad: Stan Wawrinka verzichtet - Vorbereitung auf US Open

Stan Wawrinka wird nicht wie geplant beim ATP-250-Event von Gstaad an den Start gehen. Stattdessen liegt beim Schweizer die Vorbereitung auf die US Open im Fokus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.07.2022, 07:35 Uhr

Stan Wawrinka wird in Gstaad fehlen

Allzu zufrieden kann und wird Stan Wawrinka mit den ersten Wochen seiner Rückkehr auf die ATP-Tour nicht sein. Gerade einmal ein Mal ist es dem Schweizer in seinen sieben Turnierantritten seither gelungen, zwei Matches innerhalb eines Events für sich zu entscheiden. Die Ausbeute, sie ist für den dreifachen Grand-Slam-Sieger auf Rasen und Sandplatz eine äußerst dürftige.

Nach der nächsten Erstrundenniederlage - diesmal beim ATP-250-Event von Bastad - zieht Wawrinka nun die Reißleine: und beendet seine Sandplatzsaison 2022 früher als geplant. Statt in seiner Heimat Gstaad an den Start zu gehen, wird sich der Schweizer nun nämlich auf den Hardcourt-Swing in den USA vorbereiten, an dessen Ende mit den US Open das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres wartet.

Warinka lässt Gstaad aus

"Es war ein langer Weg zurück zur Genesung und ich werde von Tag zu Tag besser", erklärte Wawrinka am Mittwoch auf Twitter. "Auch, wenn ich mit den Fortschritten zufrieden bin, weiß ich, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein möchte und wo ich sein muss, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren und Matches in Folge zu gewinnen." Deshalb habe er sich entschieden, das ATP-250-Event in Gstaad auszulassen.

Er wolle, so Wawrinka, in seiner Heimat nur auf den Platz gehen, wenn er das Gefühl habe, wirklich wettkampffähig zu sein. Und das sei derzeit nur beschränkt der Fall. "Ich investiere in mich selbst und in den Prozess, um wieder auf das Niveau zu kommen, das ich vor meiner Verletzung gespielt habe. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr im schönen Gstaad. In der Zwischenzeit werde ich für den Rest der Saison weiter hart arbeiten. Die nächste Station ist der US-Swing."