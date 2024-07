ATP Gstaad: Struff unterliegt im Halbfinale Halys

Jan-Lennard Struff ist im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gtsaad mit 3:6 und 6:7 (2) am Franzosen Qunetin Halys gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 12:41 Uhr

Nichts ist es geworden mit dem zweiten Turnierseg von Jan-Lennard Struff in dieser Saison (und überhaupt). Denn Struff unterlag im ersten Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad dem Franzosen Quentin Halys mit 3:6 und 6:7 (2). Der zweite Finalist wird im Anschluss zwischen Matteo Berrettini und Stefanos Tsitsipas emittelt.

Struff begann eigentlich stark, hatte gleich im ersten Spiel vier Breakbälle. Die er aber nicht nutzen konnte. Halys fand immer besser ins Match. Und zeigte sich auch im Tiebreak des zweiten Satzes als der beständigere Spieler.

Für Struff, der im Frühjahr in München erstmals ein Turnier auf der höchsten ATP-Ebene gewinnen konnte, geht es in ein paar Tagen in Paris bei den Olympischen Spielen weiter. Dort tritt er im Einzel und im Doppel an der Seite von Dominik Koepfer an.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad