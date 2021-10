ATP: Günter Bresnik - „Mir taugt am meisten Dennis Shapovalov“

Der österreichische Star-Trainer Günter Bresnik erzählt im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“, welchen aktuellen Spielern er am Tennisplatz am liebsten zusieht, und worauf man achten muss, um ein echtes Talent zu erkennen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2021, 17:04 Uhr

© GEPA pictures Günter Bresnik gibt im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ profunde Einblicke in die Nachwuchsarbeit.

Günter Bresnik ist selten um klare Ansagen verlegen. Aktuell weilt der 60-jährige Star-Coach mit Barbara Schett in Graz, um beim GAK talentierte Nachwuchsspieler zu entdecken. Im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ legt er dann auch klar offen, was die Schwierigkeiten bei der Talentsuche sind: „Dass jemand gut Tennis spielt, sieht jeder Depp.“ Vielmehr ginge es darum, die Kinder heraus zu sortieren, die echte Freude und Leidenschaft am Sport haben und ohne Druck von Eltern, Trainern oder sonstigen Dritten an der gelben Filzkugel Begeisterung finden.

„Natürlich sind auch körperliche Voraussetzungen wie Schnelligkeit oder Größe Kriterien, aber für mich eben nicht die ausschlaggebenden“, so der Wiener weiter. Klares Beispiel für die notwendige intrinsische Motivation der Kinder ist sein ehemaliger Schützling Dominic Thiem: „Wenn er einmal zwei Minuten unbeaufsichtigt war, hat er nicht ins Handy geschaut, ganz im Gegenteil, er hat sich einen Ball geschnappt und ein bisserl gegaberlt, jongliert oder gegen die Wand gespielt.“ Es sei schnell klar gewesen, dass der spätere US-Open-Champion nichts anderes als Tennis im Kopf hatte.

Begeisterung für Lelyah Fernandez

Neben weiteren profunden Tipps und Erklärungen zur Kinder- und Jugendarbeit teilt Bresnik im Gespräch auch seine Vorlieben als Zuschauer mit dem Leser des Interviews: „Mir taugt am meisten Denis Shapovalov, denn er spielt für mich das attraktivste Tennis. Lorenzo Musetti und Holger Rune sind für mich ebenfalls interessant.“ Auch Nick Kyrgios steht für Bresnik auf der Beliebtheitsskala, allerdings mache dieser viel zu wenig aus seinem Talent, ähnlich wie Thanasi Kokkinakis oder Bernard Tomic.

Bei den Damen freut sich der ehemalige Coach von Boris Becker, Horst Skoff oder Stefan Koubek besonders auf die Karrieren von Emma Raducanu und Leylah Fernandez: „Wobei mir Fernandez, auch wenn sie [im Finale der US Open] verloren hat, noch besser gefallen hat. Spielerisch und technisch war ihre Leistung das Schönste, das ich seit Langem gesehen habe.“ Das komplette Interview von Günter Bresnik und der „Kleinen Zeitung“ findet ihr hier.