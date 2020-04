ATP Halle 2020 abgesagt: Roger Federer freut sich schon auf 2021

Mit der Absage des Rasen-Klassikers in Wimbledon ging einher, dass auch die NOVENTI Open in Halle in diesem Jahr nicht stattfinden werden. In einer ersten Reaktion bestätigte Roger Federer aber, dass man ihn auch 2021 noch am Court sehen wird.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.04.2020, 13:32 Uhr

Roger Federer plant, auch 2021 beim deutschen Rasen-Klassiker in Halle zu starten

Roger Federer und das ATP-Event in Halle - das passt zusammen. Ganze 17 Mal war der Schweizer beim deutschen Rasenturnier an den Start gegangen, zehn Mal davon mit der Trophäe im Gepäck wieder abgereist. 75 Spiele bestritt der 20-fache Grand-Slam-Champion in dieser Zeit in der Stadt in Westfalen, lediglich sieben davon musste der "Maestro" verloren geben. Dementsprechend ist es auch Roger Federer, der jedes Jahr der ganze große Star in Halle ist, der Mann, der die Zuschauermassen in die OWL Arena zieht.

2020 wird dieser Ansturm aber ausbleiben. Mit der Absage des Grand Slams in Wimbledon wurde ebenso verkündet, dass auch das ATP-500-Event in Halle in diesem Jahr aufgrund von COVID-19 nicht stattfinden kann. "Es ist ein bedauerlicher Schritt. Aber er ist vor dem Hintergrund der aktuellen Situation alternativlos“, erklärte Turnierdirektor Ralf Weber in einer ersten Reaktion. Auch bei "Kasi live" auf tennisnetnews auf Instagram sprach Weber von einer Schocknachricht, die sich in den letzten Wochen aber angekündigt hätte: "Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch die Rasensaison abgesagt wird."

Dass einige Rasenturniere noch nicht abgesagt haben, sondern weiterhin prüfen, ob nicht eine Austragung zu einem anderen Termin möglich wäre, kam auch für den Turnierdirektor von Halle unerwartet.. "Wir waren selbst etwas überrascht, dass Stuttgart und Berlin gesagt haben, das Turnier nicht vielleicht doch an einem späteren Termin im Jahr zu spielen", so Weber beim Talk auf tennisnetnews. "Ich denke aber, das wird unrealistisch sein", erklärte Weber.

Kein Karriereende Federers in Sicht?

Doch neben der schlechten Nachricht, dass es eben 2020 kein Spitzentennis in Halle zu sehen geben wird, haben die Veranstalter des höchstdotierten deutschen Rasenturniers eine durchaus positive Nachricht parat. Denn auch Roger Federer gab ein Statement zur diesjährigen Absage zum Besten - und gab darin auf die Frage, wie lang er denn noch spielen werde, eine vorläufige Antwort: "Wir erleben schwierige Zeiten, wir werden jedoch daraus gestärkt hervorgehen. Bereits heute freue ich mich über meine Rückkehr nach Halle im nächsten Jahr. Bleiben Sie gesund!", so der Schweizer. Es sieht also gut aus, dass Roger Federers 18. Auftritt in Westfalen damit nur aufgeschoben - und nicht aufgehoben ist.

Damit bestätigt der zehnfache Halle-Sieger die Worte des Präsidenten von Swiss-Tennis, René Stammbach. Dieser hatte nach der Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021 gemeint, dass das Aushängeschild des Schweizer Tennissports trotz der Verschiebung in Tokio an den Start gehen wird: "Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass er das macht", so Stammbach. Denn der Knie-OP hätte sich Roger Federer schließlich "nicht umsonst oder zum Wandern" unterzogen.