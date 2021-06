ATP Halle: Alexander Zverev gewinnt deutsches Duell gegen Dominik Koepfer

Alexander Zverev ist mit einem Sieg in seine diesjährige Rasensaison gestartet. Der Weltranglistensechste schlug Dominik Koepfer beim ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen in einem rein deutschen Duell mit 6:4, 3:6 und 6:3.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 18:39 Uhr

Alexander Zverev schlug Dominik Koepfer in drei Sätzen

Die Umstellung von Sand auf Rasen gilt im Tennissport gemeinhin als die schwierigste des gesamten Jahres, eine Fünfsatzniederlage im Halbfinale der French Open im Hinterkopf ist da wohl nicht unbedingt der benötigte Motivationsbooster - und dennoch feierte Alexander Zverev nur vier Tage nach seiner Pleite gegen Stefanos Tsitsipas im Stade Roland Garros eine erfolgreiche Rasenpremiere im Jahr 2021.

Der 24-Jährige setzte sich in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Halle/Westfalen gegen Landsmann Dominik Koepfer mit 6:4, 3:6 und 6:3 durch. Zverev ließ phasenweise seine Klasse aufblitzen, insbesondere mit der Vorhand beging der gebürtige Hamburger über die gesamte Spielzeit hinweg allerdings viele Fehler.

Rublev schlägt Khachanov

Letztlich sollte es aber doch zum umkämpften Auftakterfolg beim deutschen Rasenklassiker reichen. Zverev trifft in der zweiten Runde nun auf Ugo Humbert.

Wenige Stunden zuvor hatte sich auf dem größten Platz der Anlage Andrey Rublev in einem rein russischen Duell gegen Karen Khachanov mit 6:3 und 7:6 (5) behauptet. Die Nummer eins des Landes Daniil Medvedev musste sich indes Jan-Lennard Struff in zwei Durchgängen geschlagen geben.

Das Einzel-Tableau in Halle