ATP Halle: Alexander Zverev verliert gegen Ugo Humbert

Alexander Zverev ist im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag Ugo Humbert aus Frankreich mit 6:7 (4), 6:3 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2021, 17:51 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Donnerstag in HalleWestfalen

Sollte es in HalleWestfalen 2021 noch einen Heimsieg im Einzel geben, dann ruhen alle Hoffnungen auf Philipp Kohlschreiber. Denn Alexander Zverev ist im Achtelfinale des traditionsreichen ATP-Tour-500-Turniers gegen Ugo Humbert ausgeschieden. Ein Zwischenspurt im zweiten Satz nützte dem gebürtigen Hamburger wenig. Zverev verlor mit 6:7 (4), 6:3, und 3:6. Humbert spielt im Viertelfinale gegen Sebastian Korda, der sich gegen Kei Nishikori in einem Drei-Satz-Marathon durchsetzen konnte.

Am MIttwoch hatte Jan-Lennard Struff nach seiner Niederlage gegen Marcos Giron noch gemeint, er müsse erst das lernen, was Alexander Zverev schon kann: Nämlich nach einem erfolgreichen Grand-Slam-Turnier sofort wieder erfolgreiches Tennis anzubieten. In Halle hatte Zverev dies zunächst gegen Dominik Koepfer geschafft, auch wenn er einen Satz abgeben musste. Humbert aber hielt gut dagegen, übernahm in den Ballwechseln immer wieder das Kommando.

Nachdem im Tiebreak verlorenen Satz schaffte Zverev zu Beginn von Durchgang zwei ein frühes Break, das er vor den Augo von vater Alexander sr. und Physio Hugo Gravil einigermaßen sicher zum Satzausgleich ins Ziel brachte. In der Entscheidung dann das umgekehrte Spiel: Diesmal war es der Linkshänder Humbert, der sich den ersten Vorteil verschaffte. Und nicht mehr aus der Hand gab.

