ATP Halle: Auger-Aliassime und Humbert komplettieren Halbfinale

Félix Auger-Aliassime und Ugo Humbert bestreiten am Samstag das zweite Halbfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen. Zuvor hatten sich bereits Andrey Rublev und Nikoloz Basilashvili für die Vorschlussrunde qualifiziert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.06.2021, 19:08 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime hat mit Marcos Giron kurzen Prozess gemacht

Die Halbfinali beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen stehen fest: Zunächst gibt es am Samstag um 12 Uhr eine Wiederauflage des Endspiels von Hamburg 2019 zwischen Nikoloz Basilashvili und Andrey Rublev. Basilashvili gewann seine Viertelfinale gegen Lloyd Harris ebenso in zwei Sätzen wie Rublev das seine gegen Philipp Kohlschreiber. 2019 hatte sich auf dem Sand am Hamburger Rothenbaum Basilashvili durchgesetzt. Insgesamt steht es in der BIlanz der beiden Spieler 2:2 nach Siegen.

Im zweiten Match der Vorschluss-Runde bekommt es Federer-Bezwinger Félix Auger-Aliassime mit Zverev-Bezwinger Ugo Humbert zu tun. Während der Kanadier beim 6:3 und 6:2 gegen Marcos Giron keine Probleme hatte, musste Humbert gegen Sebastian Korda über drei Sätze gehen. Gewann schließlich aber mit 6:2, 6:7 (5) und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen