ATP Halle: betway Match of the Day - Andrey Rublev vs. Ugo Humbert

Das Finale in Halle/Westfalen lautet Andrey Rublev gegen Ugo Humbert. Die Buchmacher bei betway sehen den Russen im Match of the Day in der Favoritenrolle.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 21:23 Uhr

© GEPA Pictures Andrey Rublev trifft im Finale von Halle auf Ugo Humbert

Andrey Rublev kämpft beim ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen um seinen zweiten Titel der laufenden Saison. Finalgegner Ugo Humbert will das naturgemäß verhindern, für den 22-Jährigen geht es in der deutschen Kleinstadt um den dritten Turniersieg seiner noch jungen Karriere.

Das bisher einzige Duell der beiden Finalisten gewann Rublev im vergangenen Herbst in St. Petersburg mit 4:6, 6:4 und 7:5. Nicht zuletzt aufgrund dieses knappen Ergebnisses ist der Respekt vor dem jeweiligen Gegenüber im Vorfeld des Endspiels am Sonntag (ab 14:00 Uhr) groß.

Rublev startet als Favorit

"Ugo ist ein Spieler, der noch eine ganz große Karriere vor sich hat. Er hat alles, um im Welttennis weit vorne zu landen", so Rublev über den Franzosen, der seinem Finalgegner ebenfalls Rosen streute: „Er spielt seit anderthalb Jahren immer wieder auf einem unglaublichen Level. Das wird noch einmal eine riesige Herausforderung für mich."

Trotz seines Sieges über Alexander Zverev in der zweiten Runde geht Humbert als Außenseiter in die Partie. Bei betway bringt ein Sieg Rublevs eine Quote von 1,42:1, für einen Sieg des Franzosen gibt es das 2,80-fache des Einsatzes.

