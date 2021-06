ATP Halle: betway Match of the Day - Daniil Medvedev vs. Jan-Lennard Struff

Kann Jan-Lennard Struff in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Halle/Westfalen für eine Überraschung sorgen? Der Deutsche fordert im betway Match of the Day den togesetzten Russen Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2021, 21:52 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trifft in Halle zum Auftakt auf Jan-Lennard Struff

Fast vier Jahre ist es mittlerweile schon her, als der Stern von Daniil Medvedev auf dem Centre Court in Wimbledon so richtig aufging. Der damals 21-Jährige nahm den dreifachen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka in der ersten Runde aus dem Bewerb und sorgte somit erstmals in seiner Karriere für Schlagzeilen.

Mittlerweile rangiert Medvedev in der Weltrangliste auf Position zwei und gilt bei jedem Turnier als einer der Topfavoriten auf den Titel. Nicht viel anders stellt sich die Sache in Halle/Westfalen, wo der Russe das Tableau anführt, dar. Mit seinem guten Aufschlag und den geraden Schlägen scheint das Spiel Medvedevs für Rasen prädestiniert zu sein, Finale erreichte er auf dem Grün allerdings noch keines.

Struff mit starker Sandplatzsaison

Das gilt auch für Jan-Lennard Struff, der Medvedev in Halle zum Auftakt fordern wird. Der Warsteiner darf allerdings auf eine starke Sandplatzsaison zurückblicken, im Zuge derer er in München sein bislang einziges Endspiel und bei den French Open das Achtelfinale erreichte.

Dementsprechend selbstbewusst geht der 31-Jährige in das Duell mit dem Weltranglistenzweiten. "Das ist mein Heimturnier. Ich werde hier richtig Gas geben und Druck machen. Ich will hier endlich mal in der heißen Turnierphase mitspielen", erklärte Struff.

Die Buchmacher von betway.sehen jedoch Medvedev mit einer Quote von 1,27:1 im Vorteil. Für den Sieg Struffs ist eine Quote von 3,75:1 ausgelobt.

