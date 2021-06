ATP Halle: betway Match of the Day - Roger Federer gegen Félix Auger-Aliassime

Schwierige Aufgabe für Roger Federer in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen. Der Rekordchampion trifft im betway Match of the Day auf Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2021, 08:50 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime trifft erstmals auf Roger Federer - allerdings in Rot

Für einen Moment hatte es am Dienstag in HalleWestfalen so ausgesehen, als würde sich Félix Auger-Aliassime modisch bereits auf die Olympischen Spiele einstimmen. Zwei Tage, nachdem er in Stuttgart in solidem Grau bei seinem achten Finalversuch die achte Niederlage einsteckte, trat der Kanadier im Match gegen seinen Doppel-Partner Hubert Hurkacz in einem fein bemusterten roten Shirt an. Dazu die weiße Hose, das hatte schon ganz viel kanadische Flagge. Der Verdacht konnte allerdings nicht erhärtet werden: Fast zeitgleich trug Alexander Zverev auf dem Center Court dasselbe Oberteil zu Markte. Und Zverev wird mit einer Wahrscheinlichkeit von P=1 für Deutschland an den Start gehen.

Tatsächlich hätten die von Auger-Aliassime angebotenen Farben auch seinem nächsten Gegner gut gestanden: Am Mittwoch geht es im betway Match of the Day nämlich gegen Roger Federer, der Rot-Ton in der Schweizer Flagge ist jenem in der kanadischen durchaus verwandt. Federer ist sich nun doch nicht mehr ganz sicher, ob die Idee mit Tokio 2021 wirklich gut ist, „FAA“ hat in Stuttgart bekräftigt, dass er fix mit Olympia plant.

Erstes Treffen zwischen Auger-Aliassime und Federer

Davor hat der Turnierplaner aber Halle gesetzt, nach einer einwöchigen Pause gefolgt von Wimbledon. Dem erklärten Hauptziel von Roger Federer in dieser Saison. Spielpraxis wird dringend benötigt, der Maestro wollte inklusive Genf (da gab es eines - gegen Pablo Andujar), Roland Garros (drei Siege, ein Rückzug) und und Halle (in Runde eins schon mit dem mühsamen Erfolg gegen Ilya Ivashka) auf zehn Matches kommen. Das wird es nicht mehr spielen, aber sollte Federer seine neunte Partie nach der langen Pause siegreich bestreiten, dann würde dies ja den elften Titel in Halle bedeuten. Nimmt er, der 39-Jährige.

Gematcht haben sich Federer und Auger-Aliassime noch nie, man kennt sich allerdings von mehreren gemeinsamen Trainingstagen in Dubai vor zwei Jahren.Wiewohl sich der 20-jährige Kanadier auf das Treffen mit Federer freut, übergroßer Respekt ist nicht zu erwarten. Er sei nicht mehr der achtjährige Félix, der sich denke: „Oh, hoffentlich kann ich eines Tages gegen diese Größen spielen“, sagte Auger-Aliassime nach seinem Auftakterfolg gegen Hurkacz in Halle.

