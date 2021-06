ATP Halle: Daniil Medvedev vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev bekommt es in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Halle/Westfalen mit Jan-Lennard Struff zu tun. Die Partie gibt es ab ca. 12:30 Uhr in unserem Match-Tracker. Die besten Quoten für diese Partie findet ihr hier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 12:06 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trifft in der ersten Runde von Halle auf Jan-Lennard Struff

Kracher in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Halle: Der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev trifft zum Auftakt seiner Rasensaison auf den French-Open-Achtelfinalisten Jan-Lennard Struff. Alle drei bisherigen Duelle auf der ATP-Tour gingen an den Russen, auf dem Grün standen sich die beiden bislang allerdings noch nicht gegenüber.

Medvedev vs. Struff - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Jan-Lennard Struff ist als zweites nach 11:00 Uhr angesetzt und gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Eurosport sowie in unserem Match-Tracker.

Das Einzel-Tableau in Halle