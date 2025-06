ATP Halle: Etcheverry ringt Rublev nieder, Cobolli und Khachanov weiter

In einem packenden Dreisatz-Thriller besiegte der Argentinier Tomas Martin Etcheverry im Achtelfinale des ATP-500-Turniers in Halle den an Nr. 4 gesetzten Andrey Rublev nach Abwehr von zwei laufenden Matchbällen. Ebenfalls den Einzug ins Viertelfinale schafften der Italiener Flavio Cobolli und Karen Khachanov.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 17:35 Uhr

© Getty Images Mit einem wahren Kraftakt siegte Tomas Martin Etcheverry in Halle im Dreisatz-Thriller gegen Andrey Rublev.

Als Nr. 4 des Turniers sollte Andrey Rublev beim ATP-500er-Turnier in Halle als Favorit in seine Achtelfinal-Begegnung gegen Tomas Martin Etcheverry gehen, schließlich konnte der Russe auch die bislang einzige Vorbegegnung im vergangenen Jahr beim Masters-Event in Kanada in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Jedoch wurde der 27-jährige Rublev seiner Favoritenrolle im ersten Satz nur zu Beginn gerecht. Nachdem der Weltranglisten-14. das erste Break der Partie zur 3:1-Führung für sich verbuchen konnte, war der Zauber des 17-fachen ATP-Titelträgers erst mal wieder verflogen. Mit fünf Spielgewinnen in Folge konnte sein 25-jähriger Gegner das Momentum drehen und sich somit den ersten Durchgang sichern.

Nach je einem Break beider Spieler zum Auftakt des zweiten Akts konnte sich Etcheverry zu einer 4:2-Führung absetzen, musste jedoch in der Folge ebenfalls sein Service abgeben. Beim Stand von 5:4 erspielte sich der Spieler aus La Plata bei Aufschlag seines Gegners einen Matchball, den Rublev mit einem Service-Winner abwehren konnte. Und so ging es in den Tiebreak, in dem Rublev nach mutigem Netzangriff das Mini-Break gelang und dieses bei eigenem Service zur 3:0-Führung transportieren konnte. Diesen Rückstand konnte Etcheverry bis zum Ende des Entscheiders nicht mehr wettmachen und musste somit nach einem Service-Winner seines Gegners den Satzausgleich hinnehmen.

Nachdem Rublev im ersten Spiel des dritten Satzes eine Break-Chance abwehren musste, fanden beide Spieler ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag und ließen vorerst keine weiteren Möglichkeiten für den jeweiligen Rückschläger zu. Und somit ging es erneut in den Tiebreak, in dem diesmal Etcheverry die ersten drei Punkte für sich verbuchen konnte. Dann kam Rublev noch einmal auf und erkämpfte sich mit 6:4 zwei laufende Matchbälle, die er jedoch liegen ließ und anschließend den zweiten Matchball für seinen Gegner gestattete. Mit einem verschlagenen Smash besiegelte Rublev die 3:6, 7:6 (4), 6:7 (6)-Niederlage nach etwas mehr als drei Stunden Spielzeit.

Kanadisches Duo fliegt raus

Kein Erfolgserlebnis gab es heute für die beiden kanadischen Spieler in Westfalen. Mit einer schwankenden Leistung musste sich Felix Auger-Aliassime dem an Nr. 8 gesetzten Karen Khachanov mit 3:6, 6:1, 3:6 beugen, der im Viertelfinale auf Etcheverry treffen wird. Einen großen Kampf lieferte dagegen Denis Shapovalov, der sich dennoch denkbar knapp dem Italiener Flavio Cobolli mit 6:7 (2), 6:4, 6:7 (5) geschlagen geben musste. Der 23-jährige Cobolli könnte in der Runde der letzten Acht der nächste Gegner von Alexander Zverev werden, der es in seinem Achtelfinale mit Lorenzo Sonego aus Italien zu tun bekommt.

