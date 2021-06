ATP Halle: Federer auf Kurs Medvedev, auch Zverev in oberer Hälfte

Rekordsieger Roger Federer spielt zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen gegen einen Qualifikanten. Alexander Zverev hat einen deutschen Gegner zugelost bekommen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.06.2021, 14:27 Uhr

© Getty Images Roger Federer beginnt in Halle gegen einen Qualifikanten

Rekordchampion Roger Federer (ATP 8) startet in sein 18. Gastspiel bei den NOVENTI OPEN gegen einen Qualifikanten oder Lucky Loser-Spieler. Doch der spektakuläre Erstrunden-Knüller bei der 28. Turnierauflage in HalleWestfalen (12. bis 20. Juni) ist das Duell zwischen dem topgesetzten Weltranglisten-Zweiten Daniil Medvedev und dem zuletzt überzeugenden Lokalmatador Jan-Lennard Struff (ATP 42), eine knifflige Prüfung, die sich der Warsteiner als „Ziehungsbeauftragter“ selbst bescherte. „Das ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe für mich. Aber das ist mein Heimturnier. Ich will hier den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und richtig Gas geben“, sagte Struff zu seinem „Hammer-Los.“ Bei den French Open war Struff Anfang der Woche knapp im Achtelfinale am Argentinier Diego Schwartzman gescheitert.

Auch die deutsche Auftaktpartie zwischen French Open-Halbfinalist Alexander Zverev (ATP 6) und dem Schwarzwälder Dominik Köpfer (ATP 59), der vor einer Woche beim Grand Slam-Wettbewerb in Paris Roger Federer einen begeisternden Drittrunden-Fight lieferte, garantiert gleich großes Tennis. French Open-Finalist Stefanos Tsitsipas (ATP 5), der auf dem Weg in sein erstes Grand Slam-Endspiel am Freitag Zverev in fünf dramatischen Sätzen bezwungen hatte, bekommt es zum Start in den ATP 500er-Rasenwettbewerb genau wie Japans Ass Kei Nishikori (ATP 49) mit einem Qualifikanten/Lucky Loser zu tun.

Hochspannung verspricht die Auftaktpartie zwischen dem russischen Weltranglisten-Neunten Andrej Rublev und seinem Landsmann Karen Khachanov (ATP 25). Kanadas NextGen-Hoffnung Felix Auger-Aliassime (ATP 21) trifft in einem Duell zweier formstarker Profis auf den Polen Hubert Hurkacz (ATP 20), der im März seinen ersten hochkarätigen Erfolg als Champions des Masters-Turniers in Miami feierte.

