ATP Halle: Humbert stoppt Auger-Aliassime - Finale gegen Rublev

Ugo Humbert hat in einem Thriller beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen Félix Auger-Aliassime bezwungen. Der Franzose gewann mit 6:4, 3:6 und 7:6 (5) und spielt am Sonntag gegen Andrey Rublev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 17:33 Uhr

© GEPA Pictures Ugo Humbert darf in Halle jubeln - auch am Sonntag?

Zverev-Bezwinger schlägt Federer-Bezwinger - so lässt sich das zweite Halbfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen auch zusammenfassen. Ugo Humbert, der im Achtelfinale Alexander Zverev in drei Sätzen besiegen konnte, setzte sich nach einem Thriller gegen Felix Auger-Aliassime, der Rekordchampion Roger Federer in Runde zwei gestoppt hatte, mit 6:4, 3:6 und 7:6 (5) durch. Humbert spiet am Sonntag gegen Andrey Rublev um den größten Erfolg seiner Karriere.

Während Rublev sich nach einem Blitzstart gegen Nikoloz Basilashvili in drei Sätzen durchkämpfen musste, sah es zunächst nach einer eindeutigen Angelegenheit für Humbert aus. Der Franzose gewann den ersten Satz, legte in Durchgang zwei schnell ein Break vor. Auger-Aliassime aber, der in der vergangenen Woche in Stuttgart erst im Finale an Marin Cilic gescheitert war, kam noch einmal zurück, gewann fünf Spiele in Folge.

In der Entscheidung musste ein Tiebreak herhalten, in dem sich der Linkshänder mit 7:5 behauptete. Humbert könnte mit einem Sieg in HalleWestfalen den dritten Titel seiner Karriere holen, bislang war er bei den ATP-Tour-250-Events in Antwerpen und Auckland, jeweils 2020, erfolgreich geblieben.

Andrey Rublev strebt sein neuntes Championat an. Das bislang letzte holte er in Rotterdam in diesem Jahr.Für Félix Auger-Aliassime heißt es im Einzel weiter warten, was Turniersiege anbelangt. Im Doppel hat er mit Hubert Hurkacz im vergangenen Herbst in Paris-Bercy schon zugeschlagen. Mit dem Polen steht „FAA“ in Halle auch im Halbfinale.

