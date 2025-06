ATP Halle: Jan-Lennard Struff ohne Chance gegen Sonego

In der Auftaktrunde beim ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen musste sich der Warsteiner Jan-Lennard Struff bei seinem zwölften Antreten in Folge einem stark aufspielenden LorenzoSonego aus Italien glatt in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 19:22 Uhr

© Getty Images Auch in Halle/Westfalen schaffte Jan-Lennard Struff nicht den Befreiungsschlag.

Mit nur zwei Siegen aus den letzten 12 Turnieren reiste der Warsteiner Jan-Lennard Struff zum ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen, wo er bei seiner zwölften Turnierteilnahme in Folge den Turnaround in seiner bislang enttäuschenden Saison schaffen wollte. Immerhin schien ihm mit Lorenzo Sonego kein übermächtiger Gegner zugelost worden zu sein, da sowohl der deutsche Davis-Cup-Spieler als auch der Italiener je ein Match im bisherigen Vergleich gewinnen konnten.

Doch die vorherige Einschätzung täuschte leider. Ein frühes Break baute der 30-jährige Italiener zu einer 4:1-Führung aus ließ lange Zeit mit seinen variablen Aufschlägen und seiner dominierenden Vorhand nichts anbrennen. Zwar konnte sich der 35-jährige Struff im letzten Aufschlagspiel seines Gegners im Satz zwei laufende Break-Möglichkeiten erspielen, musste aber dennoch den Verlust des ersten Durchgangs hinnehmen.

Im zweiten Akt startete Struff mit zwei blitzsauberen Aufschlagspielen, ehe Sonego wieder das Ruder übernahm und bis zum Ende des Matches kein Spiel mehr abgeben sollte. Nach knapp einer Stunde besiegelte der Weltranglisten-46. aus Turin den 6:3, 6:2-Erfolg und wartet im Achtelfinale auf den Sieger der Begegnung zwischen dem an Nr. 2 gesetzten Alexander Zverev aus Hamburg und dem US-Amerikaner Marcos Giron.

Hier das Einzel-Tableau aus Halle/Westfalen