ATP Halle: Jannik Sinner macht Finaleinzug perfekt

Jannik Sinner hat seine Halbfinalbegegnung gegen Zhizhen Zhang 6:4, 7:6(3) gewonnen und steht damit erstmals im Endspiel des ATP 500er-Events in Halle.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.06.2024, 16:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht erstmals im Endspiel in Halle.

Jannik Sinner benötigte gegen einen erwartbar selbstbewusst agierenden Gegner viel Geduld, um Chancen zu erhalten. Diese ergab sich erstmalig beim Stand von 4:4. Direkt die erste Breackchance in der Partie konnte der Weltranglistenerste in Zählbares ummünzen und anschließend zur Satzführung servieren.

Der zweite Spielabschnitt knüpfte dann an den ersten Durchgang an. Wieder war in erster Linie Geduld gefragt. Dieses Mal war es allerdings Zhizhen Zhang, der dafür fast belohnt wurde. Beim Stand von 5:6 kam der Chinese zu einem Breakball und der Möglichkeit zum Satzausgleich. Jannik Sinner wehrte diese jedoch souverän ab.

Sinner erstmals im Endspiel von Halle

So ging es dann doch noch in den Tiebreak, in dem Jannik Sinner direkt eine Führung von zwei Punkten erspielen konnte, die der Südtiroler auch nicht mehr hergeben sollte und weiter ausbauen konnte. Nach 1:40 Stunde nutzte der 22-Jährige seinen zweiten Matchball, um die Partie als Gewinner zu beenden.

In seinem ersten Endspiel in Halle wartet auf Jannik Sinner am Sonntag Hubert Hurkacz, der Alexander Zverev im ersten Halbfinale in zwei Sätzen bezwingen konnte und nach seinem Triumph 2022 seinen zweiten Titel in ostwestfalen feiern könnte.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen