ATP Halle live: Alexander Zverev vs. Arthur Fils im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Arthur Fils treffen im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 16:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

So langsam nimmt Alexander Zverev als Nr. 2 des Turniers beim ATP Halle immer mehr Fahrt auf. Nach seinem harterkämpften Auftaktsieg gegen den Kölner Oscar Otte konnte sich der 27-jährige in zwei Sätzen gegen den Italiener Lorenzo Sonego durchsetzen. Am liebsten möchte der Weltranglisten-4. gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: den ersten Turniersieg in Halle, verbunden mit seinem ersten Titel auf Rasen.

Gute Erinnerungen hat der deutsche Olympiasieger an seinen heutigen Gegner. In seiner Heimatstadt Hamburg konnte er den Franzosen im vergangenen Jahr im Halbfinale bei seinem Triumph beim ATP-500er-Turnier glatt in zwei Sätzen besiegen.

Zverev vs. Fils im Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen