ATP Halle: Alexander Zverev ringt Oscar Otte in drei Sätzen nieder

Der beim ATP-Rasen-Event in Halle (Westfalen) an zwei gesetzte Alexander Zverev hatte mit seinem Landsmann Oscar Otte zum Turnierauftakt einige Probleme.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 19:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev setzte sich gegen Oscar Otte in drei Sätzen durch

Nach der Finalniederlage in Roland Garros zog Alexander Zverev aufgrund von Müdigkeit aus dem Hauptfeld des ATP-World-Tour-250-Turniers in Stuttgart heraus, um sich mit voller Konzentration auf die restliche Rasensaison zu stürzen. Nun eröffnete er den Turnierklassiker in Halle (Westfalen) mit einem hart erarbeiteten Auftaktsieg gegen den Kölner Qualifikanten Oscar Otte. Der Hamburger setzte sich nach anstrengenden 2:17 Stunden mit 6:7 (5), 6:3, 6:4 gegen seinen Landsmann durch.

Nächster Gegener der Turnier-Nummer-zwei wird der Italiener Lorenzo Sonego sein, der den Serben Miomir Kecmanovic mit 7:6 (6), 7:6 (5) aus dem Wettbewerb nahm. Sollte Dominik Koepfer sein Achtelfinal-Duell gegen den Franzosen Arthuer Fils gewinnen können, würde auch im Viertelfinale ein innerdeutsches Duell auf den Olympia-Sieger von 2021 in Toklio warten.

Qualität Zverevs setzt sich durch

Im Match gegen Otte, den er vor drei Jahren im ersten Direktvergleich bei den French Open erst nach fünf Sätzen niedergerungen hatte, tat sich der deutsche Topspieler Zverev mit der klaren Favoritenrolle zunächst schwer. Zwar konnte sich der 27-Jährige auf seinen Aufschlag verlassen und schlug im ersten Satz starke 17 Asse. Doch sein drei Jahre älterer Kontrahent gab sich bei eigenen Aufschlagspielen ebenfalls keine Blöße und klaute dem Weltranglistenvierten den Durchgang nach 51 Minuten im Tiebreak.

Danach allerdings setzte sich Zverevs Qualität trotz erkennbarer Unsicherheiten auf dem noch ungewohnten Untergrund zunehmend durch. Nach seinem erfolgreichen Break zum 3:1 schaffte er nach weiteren 39 Minuten den Satzgleichstand, im letzten Durchgang gelang ihm im siebten Spiel der entscheidende Aufschlagdurchbruch zur 4:3-Führung. Danach hielt der zweimalige ATP-Finals-Gewinner sein Service und verwandelte nach einer Gesamtspielzeit von 2:15 Stunden mit seinem 28. Ass seinen ersten Matchball.

Hier das Einzel-Tableau in Halle (Westfalen).