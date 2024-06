ATP Halle live: Alexander Zverev vs. Oscar Otte im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Oscar Otte treffen in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab 16 Uhr live in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 19:01 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Oscar Otte treffen zum zweiten Mal aufeinander

Es wird die zweite Begegnung zwischen Alexander Zverev und Oscar Otte werden. Die erste hatte es in sich: 2021 konnte Otte bei den French Open die ersten beiden Sätze gewinne, danach legte Zverev einen Gang zu, sicherte sich die Durchgänge drei bis fünf.

In Halle ist der French-Open-Finalist natürlich wieder der Favorit. Aber auch gewarnt - denn Otte ist ohnehin ein sehr guter Rasenspieler. Und hat auch schon zwei erfolgreiche Qualifikationsmatches in den Beinen.

Zverev vs. Otte im Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Oscar Otte gibt es ab 16 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus.

