ATP Halle live: Daniel Altmaier vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream, Liveticker

Daniel Altmaier trifft zum Auftakt des ATP 500er-Turniers im westfälischen Halle auf Daniil Medvedev. Das Match gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2025, 13:58 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier und Daniil Medvedev treffen in der ersten Runde von Halle aufeinander.

In Halle (Westfalen) trifft sich traditionell in der zweiten Woche der Rasensaison die Tenniselite, um die Formkurve für Wimbledon zu testen. Am heutigen Montag erwartet Wildcard-Teilnehmer Daniel Altmaier mit Daniil Medvedev ein entsprechend großes Kaliber. Doch der Russe ist auf Rasen schlagbar. Kann der DTB-Profi seine Chance nutzen?

Im direkten Vergleich steht es zwischen beiden Kontrahenten noch ausgeglichen, denn das heutige Duell ist das erste Aufeinandertreffen beider Spieler.

Altmaier vs. Medvedev: Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Daniil Medvedev gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.