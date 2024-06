ATP Halle live: Jan-Lennard Struff vs. Luciano Darderi im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Luciano Darderi treffen in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab 12Uhr live in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2024, 18:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Ärgerlich war die krankheitsbedingte Absage von Jan-Lennard Struff im Viertelfinale des letzwöchigen ATP-World-Tour-250-Events am Stuttgarter Weissenhof allemal, zeigte sich der Warsteiner in den ersten beiden Runden doch in blendender Form.

Sollte der DTB-Recke diese in die aktuelle Woche mitgenommen haben, wäre ein Auftakterfolg gegen den Italiener Luciano Darderi durchaus realistisch. Head-to-head gibt es zwischen den beiden Spielern noch keines - die erste Partie des Tages am Center Court ist demnach eine Premiere.

Struff vs. Darderi im Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Luciano Darderi gibt es ab 12 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen