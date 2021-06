Jetzt LIVE: Roger Federer vs. Félix Auger-Aliassime in Halle

Roger Federer trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen auf Félix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Matchtracker. Die besten Quoten gibt es hier!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2021, 14:58 Uhr

© Getty Images Roger Federer trifft erstmals auf Félix Auger-Aliassime

Es wird das erste Aufeinandertreffen zwischen dem 39-jährigen Schweizer und dem 20-jährigen Kanadier auf der ATP-Tour. Gemeinsam trainiert haben die beiden allerdings schon, Anfang 2019 in Dubai.

Federer hat sich in seinem ersten Match in Halle gegen Ilya Ivashka durchaus schwer getan, Auger-Aliassime bezwang zwei Tage nach seiner Finalniederlage in Stuttgart gegen Marin Cilic seinen Doppel-Partner Hubert Hurkacz mit 6:3 und 7:5.

Federer vs. Auger-Aliassime - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Roger Federer und Félix Auger-Aliassime gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen