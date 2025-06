ATP Halle: Macht Jannik Sinner den Feiertag zum Feiertag?

Beim ATP 500er-Turnier erwartet Jannik Sinner an diesem Donnerstag gegen Alexander Bublik eine besondere Herausforderung. Irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn arbeitet sich der Kasache durch die Teilnehmerfelder der Tour. Die Waffen für Überraschungen dabei mit im Gepäck.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 22:42 Uhr

Feiertag in Halle. Und das gleich doppelt. In Nordrhein-Westfalen wird Fronleichnam begangen. In vielen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Geschäfte und viele weitere Einrichtungen bleiben an diesem Tag also geschlossen. Der Center Court in der ostwestfälischen Tennismetropole öffnet trotzdem. Und bietet den Zuschauern am Abend ein Duell, den tag direkt zum doppelten Feiertag machen kann.

Der Name Alexander Bublik ist den Tennisfans bekannt. Zu häufig fällt der 28-Jährige mit Ausrastern auf. Man munkelt nicht nur hinter vorgehaltener Hand, dass der seit 2017 für Kasachstan aufspielende Profi ohne seine extrovertierte Art nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad hätte. Sicherlich ist dieser nicht so hoch, wie der von Jannik Sinner. Der Südtiroler spielt heute in Halle gegen Bublik um den Einzug in das Viertelfinale.

Bublik siegte 2023 gegen Sinner an selber Stelle

Doch Alexander Bublik ist mehr als nur Extrovertiertheit und lautstarke Konversation auf dem Platz. Der aktuell 45. der Tennisweltrangliste ist auf dem Rasen auch spielerisch eine Herausforderung. Risikoreich und unkonventionell ist genau das, was der schnelle Rasen begünstigt. 2023 führte das Bublik zum Titelgewinn in Halle, der größte Erfolg des viermaligen Toursiegers. Inklusive Sieg im Viertelfinale gegen den Südtiroler und heutigen Weltranglistenersten.

Es trifft also heute der aktuelle Titelverteidiger, in Person von Jannik Sinner, auf seinen Vorgänger Alexander Bublik. Und eigentlich gibt es nur zwei wahrscheinliche varianten für den Ausgang dieses Matches. Ein hochkonzentrierter und motivierter Bublik sorgt für ein enges und fesselndes Match. Sollten diese beiden Attribute fehlen, dann dürfte Jannik Sinner leichtes Spiel haben.

Ob Jannik Sinner den Feiertag erfolgreich gestaltet, hängt also viel mehr von seinem heutigen Kontrahenten ab. Zuvor schlägt auch noch Alexander Zverev auf, der mit Lorenzo Sonego im besten Fall weniger Probleme haben sollte. Möge die Party niemals enden.

Hier das Einzel-Tableau aus Halle