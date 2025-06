ATP Halle: Medvedev schon im Viertelfinale, Tsitsipas scheidet aus

Beim ATP 500er-Turnier im westfälischen Halle hat Daniil Medvedev bereits das Viertelfinale erreicht. Gegen Quentin Halys gelang Medvedev ein 6:2, 7:5. Stefanos Tsitsipas kassierte hingegen das Aus im Achtelfinale gegen Alex Michelsen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 19:24 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev fühlt sich auf dem Rasen nicht gerade sehr wohl.

Daniil Medvedev scheint auf dem Rasen von Halle in diesem Jahr ein gutes Gefühl zu haben. Der ehemalige Weltranglistenerste, der das grüne Geläuf eher schwer als Spieluntergrund akzeptieren kann, spielte sich am Mittwochnachmittag in die Runde der letzten acht Spieler. Gegen den Franzosen Quentin Halys dominierte der 29-Jährige im ersten Satz und spazierte mit zwei gewonnen Breaks schnell zur Satzführung.

Im zweiten Durchgang kamen die Breakchancen erst spät, doch die dritte Möglichkeit im letzten Aufschlagspiel von Halys konnte Medvedev nutzen, um anschließend zum Matchgewinn ausservieren zu können. Der Erfolg ist gleichbedeutend mit dem 400. Match, das Daniil Medvedev auf der ATP Tour gewinnen konnte.

Michelsen siegt gegen Tsitsipas

Am Freitag spielt Daniil Medvedev gegen Alex Michelsen um den Halbfinaleinzug beim deutschen Rasenklassiker in Ostwestfalen. Der US-Amerikaner feierte im Anschluss einen Zweisatzerfolg gegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche unterlag nach einer engen Partie, die im ersten Durchgang ohne Break auskommen sollte.

Im zweiten Satz war es dann Stefanos Tsitsipas, bei dem die Nerven nicht hielten. Beim Stand von 4:5 noch einen Matchball abgewehrt und anschließend das Break geschafft, reichte es danach nicht, um die Partie in der Reihe zu halten. Ein weiteres Break für Michelsen sorgte also für die Entscheidung zum 7:6(5), 7:5.

