ATP Halle: Miedler zieht ins Doppel-Halbfinale gegen „Krapütz“ ein

Als Qualifikanten-Doppel besiegte der Tullner Lucas Miedler im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Halle mit seinem portugiesischen Partner das an Nr. 4 gesetzte Duo Doumbia/Reboul aus Frankreich in zwei Sätzen und fordert in der Runde der letzten Vier das die topgesetzte DTB-Paarung Krawietz/Pütz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2025, 20:28 Uhr

© GEPA Pictures Lucas Miedler fixierte mit seinem Partner Francisco Cabral den Einzig ins Halbfinale beim 500er-Event in Halle.

Mit dem Portugiesen Francisco Cabral als Stammpartner kommt der Niederösterreicher Lucas Miedler immer besser ins Rollen. Nachdem das Duo in diesem Jahr insgesamt vier Finals bei Challenger-Turnieren erreichen konnte und dabei zweimal den Titel einfahren konnte, überzeugt die Paarung auch immer mehr auf der großen ATP-Tour. Nach dem Einzug ins Halbfinale beim 250er-Turnier in Stuttgart in der vergangenen Woche schaffte der 28-Jährige mit seinem Neo-Partner auch beim 500er-Event in Halle den Einzug in die Vorschlussrunde.

Gegen das französische Duo mit Sadio Doumbia und Fabien Reboul, das an Position 4 gelistet war, zeigten Miedler/Cabral im ersten Durchgang starke Nerven und sicherten sich diesen deutlich mit 7:3. Mit dem Momentum im Rücken dominierten sie den zweiten Durchgang komlett und siegten nach 80 Minuten mit 7:6, 6:2.

Im Halbfinale sieht sich das Duo dem topgesetzte Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz aus Deutschland gegenüber. Bereits fix im Endspiel steht das italienische Doppel mit Simone Bolelli und Andrea Vavassori, das an Nr. 2 gesetzt ist.

Hier das Doppel-Tableau aus HalleWestfalen