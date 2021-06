ATP Halle: Roger Federer feiert Auftakterfolg über Ilya Ivashka

Roger Federer steht nach einem umkämpften Erfolg über Ilya Ivashka in der zweiten Runde des ATP-500-Turniers von Halle/Westfalen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2021, 16:35 Uhr

© Getty Images Roger Federer schlug Ilya Ivashka in der ersten Runde

Nach seinem Rückzug in Roland Garros ging es für Roger Federer weiter zum ATP-500-Rasenevent in Halle/Westfalen. In der deutschen Stadt nahe Bielefeld fühlt sich der 39-Jährige für gewöhnlich pudelwohl, zum Auftakt der diesjährigen Ausgabe gegen Ilya Ivashka hatte der zehnfache Titelträger aber massiv zu kämpfen.

Im ersten Satz gewann Federer vier Punkte weniger als sein Kontrahent, den Durchgang konnte er dank eines soliden Tiebreaks dennoch gewinnen. Im zweiten Abschnitt tat sich der 20-fache Grand-Slam-Sieger ebenfalls lange schwer, im entscheidenden Moment schlug er jedoch zu und sicherte sich so den 7:6 (4) und 7:5-Erfolg.

Goffin und Altmaier ausgeschieden

"Ich habe es vermisst. Ich habe auf diesem Belag seit zwei Jahren nicht gespielt. (...) Es ist großartig, hier zurück in Halle zu sein", sagte Federer nach dem Match. In der zweiten Runde trifft der Weltranglistenachte auf Felix Auger-Aliassime oder Hubert Hurkacz.

Ausgeschieden sind hingegen David Goffin und Daniel Altmaier. Der Belgier musste nach einem Sturz im zweiten Abschnitt vor Beginn des dritten Satzes gegen Corentin Moutet aufgeben, der Wildcard-Starter aus Kempen verlor gegen Jordan Thompson mit 6:7 (4) und 2:6.

Das Einzel-Tableau in Halle