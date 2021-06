ATP Halle: Roger Federer verliert gegen Félix Auger-Aliassime

Roger Federer ist beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen im Achtelfinale ausgeschieden. Der Schweizer unterlag Félix Auger-Aliassime miit 6:4, 3:6 und 2:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.06.2021, 17:04 Uhr

© Getty Images Roger Federer am Mittwoch in HalleWestfalen

Es wird nichts mit dem elften Titel von Roger Federer in HalleWestfalen. Zumindest nicht in diesem Jahr. Denn Federer, der Rekordchampion, verlor sein Achtelfinal-Match gegen Félix Auger-Aliassime nach gutem Start mit 6:4, 3:6 und 2:6. Und fährt damit mit weit weniger Spielpraxis als gewünscht nach Wimbledon. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der 39-jährige Schweizer in der kommenden Woche noch einen Turnierstart einschiebt. Wie etwa der ebenfalls bereits ausgeschiedene Daniil Medvedev, der kurzfristig für das Event in Mallorca genannt hat.

Im Match gegen Auger-Aliassime schaffte Federer das ertse Break, das er mit etwas Mühe bis zum Satzgewinn rettete. Der zweite Durchgang begann aber schon wackelig, Auger-Aliassime zog schnell davon. Und hatte im dritten Satz dann überhaupt keine Probleme mehr mit dem 39-Jährigen, der sich auch nicht mehr besonders rund bewegte. Vor dem erklärten Saison-Highlight in Wimbledon tun sich damit doch wieder einige Fragezeichen auf.

Für Félix Auger-Aliassime geht der gute Lauf auf Rasen weiter. Der Kanadier stand schon in Stuttgart im Endspiel, verlor dort gegen Marin Cilic. In Halle bekomt er es im Viertelfinale entweder mit Jan-Lennard Struff oder Marcos Giron zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen