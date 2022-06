ATP Halle: Vorjahres-Finalist Andrey Rublev fliegt in Runde eins raus

Andrey Rublev scheiterte gleich zum Auftakt der ATP-World-Tour-500-Veranstaltung in Halle an Nikoloz Basilashviliin zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 17:16 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ist beim ATP-World-Tour-500-Event in Halle auf drei gesetzt

Das war wohl nichts für Andrey Rublev beim Rasenklassiker im deutschen Halle. Der Russe musste sich gleich in der ersten Runde des ATP-World-Tour-500-Turniers in Halle nach genau 84 Minuten Spielzeit mit 6:7 (1) und 4:6 dem Georgier Nikoloz Basilashvili geschlagen geben. Eine ziemliche Klatsche für den 24-Jährigen aus Moskau, der im Vorjahr in Nordrhein-Westfalen bis ins Endspiel vordringen konnte.

Im Vorjahr hatte Rublev das selbe Match-Up gegen den Mann aus Tibilsi im Halbfinale von Halle/Westfalen noch in drei Sätzen gewonnen. Mit Rublev verabschiedete sich auch gleich der Drittgesetzte vom mit über 2 Millionen Euro dotierten Event.

Zuvor war Holger Rune gegen den Spanier Pablo Carreno Busta auf verlorenem Posten gestanden. Die Nummer sechs aus Südwesteuropa setzte sich nach 1:47 Stunden 6:3, 7:6 (5) gegen den emotionalen Dänen durch. Carreno Busta trifft nun auf den Sieger der Partie Sebastian Korda und Cristian Garin. Basilashvili hingegen fordert entweder den Deutschen Oscar Otte oder den Serben Miomir Kecmanovic.

