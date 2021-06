ATP Halle: Rublev schlägt Kohlschreiber - letzter Deutscher raus

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen im Viertelfinale gescheitert. Der letzte im Tableau verbliebene Deutsche unterlag Andrey Rublev mit 6:7 (4) und 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2021, 12:36 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev am Freitag in HalleWestfalen

Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass Andrey Rublev den ersten Satz seiner Partie gegen Philipp Kohlschreiber mit einem grandiosen Rückhand-Slice entlang der Linie abschloss. Jener Rublev, der im Grunde auf jeden Ball draufzimmert, mit Vor- wie mit Rückhand. Die Rolle des Feingeistes im ersten Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers von HalleWestfalen war eigentlich Kohlschreiber zugedacht, der jede Spin- und Schnittvariante in seinem Köcher hat. Und diese bis zum Tiebreak von Durchgang eins auch gewinnbringend einsetzte. In der Kurzentscheidung führte der 37-Jährige schnell mit einem Mini-Break, Rublev glich zum 4:4 aus. Und schaute nicht mehr zurück.

Der zweite Satz begann mit einem frühen Break des Russen, der als Nummer vier der bestklassierte verbliebene Spieler im Turnier ist. Daniil Medvedev, die Nummer eins, musste sich gleich in Runde eins Jan-Lennard Struff geschlagen geben, Stefanos Tsitsipas wurde zwar ins Tableau gelost, reiste aber aus persönlichen Gründen nicht an. Und am Donnerstag war Schluss für die Nummer drei: Alexander Zverev war da einem groß aufspielenden Ugo Humbert unterlegen.

Was auch bedeutete, dass die Hoffnungen auf einen deutschen Heimsieg auf den Schultern des Champions von 2011 ruhten. Aber Philipp Kohlschreiber hatte an diesem Nachmittag in Halle kein Comeback mehr in sich. Und darf mit dem Erreichen des Viertelfinales nach Siegen gegen Jurij Rodionov und Corentin Moutet dennoch eine positive Bilanz ziehen. Andrey Rublev wiederum trifft in der Vorschlussrunde entweder auf Nikoloz Basilashvili oder Lloyd Harris.

