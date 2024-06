ATP Halle: Struff gewinnt Thriller - der zehnte Matchball sitzt!

Jan-Lennard Struff ist mit einem dramatischen 6:7 (2), 7:5 und 7:6 (10) in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2024, 14:54 Uhr

Was für ein Auftakt von Jan-Lennard Struff in HalleWestfalen! Der Lokalmatador musste gegen den Italiener Luciano Darderi sein ganzes Können aufbieten, lag im dritten Satz schon mit einem Break zurück - und benötigte dann zehn Matchbälle, um die Partie mit 6:7 (2), 7:5 und 7:6 (10) doch noch über die Bühne zu bringen. Auch der auf Rasen überraschend starke Darderi hatte in diesem verrückten Match eine Chance auf den Sieg.

Die Belohnung für den dramatischen Erfolg vom Mittwoch kommt nun in Gestalt von Stefanos Tsitsipas daher. Gegen den muss Jan-Lennard Struff im Achtelfinale von Halle antreten. Zuletzt haben sich die beiden in Rom ein enges Match geliefert. Auf den Sieger könnte im Viertelfinale Turnierfavorit Jannik Sinner warten. So eben der sein Zweitrunden-Match gegen Fabian Marozsan gewinnt.

Auch Stuttgart-Champion Matteo Berrettini hat seinen Platz im Achtelfinale gebucht. Berrettini gewann gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen mit 7:6 (5) und 6:2 und spielt morgen gegen Marcus Giron aus den USA.

