ATP Halle: Jannik Sinner kehrt zurück - und profitiert vom Federer-Tipp

Beim ATP-Turnier in Halle greift in der kommenden Woche auch der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner ins Geschehen auf Rasen ein. Einen Tipp von Roger Federer hat er beherzigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2024, 11:21 Uhr

Im Sommer 2019 war's, als der junge Jannik Sinner plötzlich angehauen wurde. Ob er denn eventuell Roger Federer für sein Match aufwärmen könne?

Severin Lüthi war der Fragesteller, und Sinner zögerte nicht lange. “Natürlich habe ich Ja gesagt. Es war ein gutes Gefühl, ein sehr spezielles Gefühl”, sagte er gegenüber der ATP-Seite.

Offiziell gespielt hat Sinner nie gegen Federer, die Trainingseinheiten aber hat er sich gemerkt. “Es waren nicht so viele, von daher kann ich mich an jede einzelne erinnern, mehr oder weniger”, sagte Sinner. Vor allem an einen Tipp des Schweizer Großmeisters: Versuch es, zu genießen. Und freue dich immer darauf, weiter hart zu arbeiten. “Das ist das Einzige, was er mir gesagt hat. Es war toll, den Platz mit ihm zu teilen.”

Den Tipp hat Sinner beherzigt, sein großer Sprung seit dem vergangenen Jahr beweist es. In Halle ist der Italiener als Nummer 1 der Welt am Start, mit einer Bilanz von 33 Siegen bei nur 3 Niederlagen in 2024. Und natürlich seinem ersten Majortitel, bei den Australian Open im Januar.

Sinner freut sich über frühes Vertrauen

Ein Titel auf Rasen fehlt ihm bislang noch, die Chancen dafür sind begrenzt. “Das wäre sehr besonders”, weiß auch Sinner um die wenigen Turniere auf Gras. “Ich spiele ja nur hier und in Wimbledon”, verwies er auf die zwei Chancen in diesem Jahr.

In Halle trifft er zum Auftakt auf Tallon Griekspoor, der bereits auf Rasen gespielt hat und in 's-Hertogebosch das Halbfinale erreichte - was es natürlich schwierig mache. “Aber das hier ist ein Ort, an dem man an mich geglaubt hat. Sie haben mir eine Wildcard für die Quali gegeben damals. Von daher freue ich mich nun auf die Rückkehr und hoffe, dass ich gleich gutes Tennis zeigen kann.”

