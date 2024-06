ATP Halle (Westfalen): Stefanos Tsitsipas gewinnt im Doppel-Tiebreak gegen Henri Squire

Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Halle (Westfalen) die Auftaktpartie gegen Henri Squire gewonnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 22:27 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas musste in Runde eins gegen den Deutschen Henri Squire ran

Stefanos Tsitsipas ist erfolgreich in das ATP-World-Tour-500-Turnier in Halle (Westfalen) gestartet. Der Grieche bezwang in der ersten Runde des Rasenklassikers den deutschen Wildcard-Inhaber Henri Squire in zwei Sätzen, die jeweils im Tiebreak mündeten. Nach 1:32 Stunden Spielzeit stand es am Ende 7: 6 (7), 7:6 (2) für den an sechs gereihten Südeuropäer.

Tsitsipas bekommt es im Achtelfinale entweder mit dem Warsteiner Jan-Lennard Struff oder dem Italiener Luciano Darderi zu tun. Das Match wird morgen ab 12:00 Uhr (MESZ) am Center Court der imposanten Anlage stattfinden. Aus deutscher Sicht ebenfalls noch im Rennen sind Alexander Zverev, der heute seine Partie gegen Oscar Otte siegreich gestalten konnte und der Schwarzwälder Dominik Koepfer.

Hier das Einzel-Tableau in Halle (Westfalen).