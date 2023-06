ATP Halle: Zverev siegt souverän gegen Shapovalov

Mit einer starken Leistung bezwingt Alexander Zverev beim ATP 500er-Turnier in HalleWestfalen den Kanadier Denis Shapovalov glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 21:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ohne Probleme zog Alexander Zverev mit einem Sieg gegen Denis Shapovalov ins Viertelfinale ein.

Hier das komplette Match zum Nachlesen im Liveticker.

Eine Favoritenrolle vor dem Match war schwer auszumachen. Auch wenn Alexander Zverev im direkten Vergleich gegen Denis Shapovalov mit 4:3 Siegen in Front lag, datierten drei Siege aus den ersten Begegnungen vor 2019. Die letzte Begegnung der beiden bei den Australian Open 2022 dürfte dabei die schmerzhafteste Erinnerung beim Deutschen hinterlassen haben, wähnte sich der Olympiasieger vor der Niederlage gegen den Kanadier durch den Ausschluss von Seriensieger Djokovic als großen Anwärter auf den Titel.

Zverev war gleich von Beginn an in der Partie und erspielte sich mit 0:40 die ersten Breakchancen, wovon er die zweite nutzen konnte. Nach einem glatten Service-Game erspielte sich der 26-jährige Deutsche im dritten Game mit einem sehenswerten Lob eine weitere Möglichkeit zum Break, jedoch konnte Shapovalov mit 3 Punkten in Folge erstmals anschreiben. Zverev den ganzen Satz über souverän bei eigenem Aufschlag, ohne dem Gegner eine Breakmöglichkeit zu gestatten. Nach einem erneuten Aufschlagverlust des 24-jährigen Shapovalov servierte Zverev den ersten Durchgang souverän aus.

Im zweiten Akt konnten beide Spieler ihr erstes Aufschlagspiel halten, ehe Zverev im dritten Game seinem Gegner das Service zu Null abnehmen konnte. Beim Stand von 3:2 musste der zweifache ATP-Weltmeister mehrfach über Einstand gehen, konnte aber seinen Aufschlag dennoch halten. Dank einer geringen Zahl an Eigenfehlern und einer souveränen Leistung bei eigenem Service siegte Zverev nach 73 Minuten mit 6:2, 6:4

Im Viertelfinale trifft Zverev auf den Chilenen Nicolas Jarry, der den an Nr. 2 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (7), 7:5 besiegen konnte. Gegen Jarry war der Olympiasieger von den French Open beim ATP-Turnier in Genf im Halbfinale unterlegen.

Hier das Einzel-Tableau aus Halle