ATP HalleWestfalen: Felix Auger-Aliassime fixiert Viertelfinalduell mit Hubert Hurkacz

Felix Auger-Alissime steht im Viertelfinale des ATP-500-Events von HalleWestfalen. Der Kanadier besiegte Mackenzie McDonald nach umkämpftem Auftaktsatz mit 7:6 (7) und 6:2. In der Runde der letzten Acht trifft "FAA" auf Hubert Hurkacz.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 20:28 Uhr

Felix Auger-Aliassime steht in Halle im Viertelfinale

Auf den ersten Blick war es freilich eine bittere Pille, die Felix Auger-Aliassime vergangenes Wochenende schlucken musste: die Halbfinalniederlage beim ATP-250-Event von s'Hertogenbosch gegen Tim van Rijthoven. Der tags darauf mit seinem klaren Finalerfolg über Daniil Medvedev jedoch kurzerhand unterstrich, eine ganz prächtige Woche erwischt zu haben.

Felix Auger-Aliassime jedenfalls hat sich von diesem Rückschlag gut erholt: Der Youngster steht nach back-to-back Erfolgen über US-Amerikaner beim ATP-500-Event von HalleWestfalen in der Vorschlussrunde. Der 21-Jährige besiegte am Mittwoch Mackenzie McDonald nach umkämpftem Auftaktsatz mit 7:6 (7) und 6:1.

Auger-Aliassime gegen Hurkacz

Im Viertelfinale trifft der Kanadier nun auf Hubert Hurkacz, der im Vorjahr in Wimbledon immerhin das Halbfinale erreichen konnte. Felix Auger-Aliassime war im Vorjahr im Viertelfinale an Matteo Berrettini gescheitert. Der eine Runde später auch den Polen Hurkacz aus dem Turnier nehmen sollte.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht stehen Nick Kyrgios und Pablo Carreno Busta. Der Australier konnte gegen den an Nummer zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas überraschen, Carreno Busta hingegen behielt gegen Sebastian Korda die Oberhand. In HalleWestfalen geht Daniil Medvedev topgesetzt ans Werk.

